أعلن الروماني سوموديكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة الجزيرة الإماراتي في الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

التشكيل الأساسي لـ الشباب:

وجاء التشكيل الرئيسي لـ الليوث على النحو التالي: “فواز القرني، فواز الصقور، أحمد شراحيلي، أباغو سانتوس، عبدالله الشامخ، حسين القحطاني، تركي العمار، إيفر بانيغا، عبدالله الجوعي، نواف العابد، وكارلوس جونيور”.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: “حسين شيعان، زيد البواردي، حسن الصبياني، خالد الغامدي، نواف الدوسري، نادر الشراري، ناصر العمران، ناصر البيشي، سعد المولد، عبدالله معتوق”.

وحقق نادي الشباب الانتصار على مومبابي سيتي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الأولى، في دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، ويبحث الليلة عن النقطة السادسة لتضعه في صدارة الترتيب.