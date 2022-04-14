أعلن الروماني سوموديكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عن تشكيلة فريقه لمواجهة القوة الجوية، ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يقام اللقاء، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “فيصل بن فهد”.

التشكيل الرئيسي لـ الشباب:

وجاء التشكيل الأساسي لـ الليوث على النحو التالي: “فواز القرني، فواز الصقور، احمد شراحيلي، حسان تمبكتي، عبدالله الشامخ الفريد ندياي، تركي العمار، إيفر بانيغا، عبدالله الجوعي، نواف العابد، وجون ماري”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: حسين شيعان، زيد البواردي، حسين الصبياني، خالد الغامدي، نواف الدوسري نادر الشراري، ناصر العمران، حسين القحطاني، سعد المولد، وعبدالله معتوق.

ترتيب المجموعة الثانية:

ويتصدر الشباب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، حيث حقق الفوز الأول على حساب مومباي سيتي الهندي بثلاثية نظيفة، ثم فاز على الجزيرة الإماراتي بنفس النتيجة.