أعلن ماريوس سوموديكا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، عن تشكيل فريقه لمواجهة القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

التشكيل الأساسي لـ الشباب:

وجاء التشكيل الرئيسي على النحو التالي: “فواز القرني، عبدالله الشامخ، حسان تمبكتي، أحمد شراحيلي، فواز الصقور، حسين القحطاني، إيفر بانيغا، نواف العابد، وهتان باهبري، كارلوس جونيور، ولوسيانو فييتو”.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: “حسين شيعان، زيد البواردي، متعب الحربي، خالد الغامدي، نواف الدوسري، نادر الشراري، ناصر البيشي، سعد المولد، عبدالله معتوق، وعبدالله الجوعي”.

الشباب ضد القوة الجوية:

ومن المقرر أن تنطلق مباراة نادي الشباب ضد نادي القوة الجوية العراقي، الليلة عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.