أعلن المدير الفني اليوناني مارينوس أوزونيدس عن تشكيلة عنابي سدير لمباراة الفيصلي ضد ناساف كارشي الأوزبكي.

الفيصلي ضد ناساف الأوزبكي:

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد ناساف الأوزبكي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مواجهة اليوم، ينفرد عنابي سدير بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ناساف الأوزبكي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

تشكيل عنابي سدير في مباراة اليوم:

وجاء تشكيل الفيصلي ضد ناساف الأوزبكي، كالتالي؛ مصطفى ملائكة، وليد الأحمد، ياسين برناوي، حسين قاسم، هشام فايق، إسماعيل سيلفا، صالح القميزي، محمد العمري، عبدالرحمن الدوسري، مارتن بويل وجوليو تافاريس.

ويتواجد على مقاعد بدلاء عنابي سدير في مباراة اليوم كل من؛ أحمد الكسار، شايع شراحيلي، علي معدي، إسماعيل عمر، محمد الصيعري، عبدالمجيد السواط، مشعل صبياني، خالد الكعبي، عبدالعزيز آل شريد وصالح آل عباس.