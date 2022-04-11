أعلن اليوناني مارينوس أوزونيدس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة السد القطري في الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

التشكيل الأساسي لـ الفيصلي:

وجاء التشكيل الرئيسي لـ العنابي على النحو التالي: “جوليو تفاريس، صالح القميزي، إسماعيل سيلفا، هشام فايـق، مارتن بويل، عبدالرحمن الدوسري، حسين سالم، أحمد العمري، وليد الأحمد، أحمد عسيري، ومصطفى ملائكة”.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: “أحمد الكسار، مشعل الصبياني، ياسين برناوي، شايع شراحيلي، عبدالعزيز الشريد، إسماعيل عمر، عبدالمجيد السواط، صالح العباس، محمد الصيعري، وخالد الكعبي”.

وحقق نادي الفيصلي نقطة واحدة في الجولة الأولى، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضد نادي الوحدات الإماراتي.