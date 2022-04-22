يأمل المدير الفني الهولندي جون بروم لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتجاوز عقبة الدحيل القطري اليوم، والاقتراب من التأهل إلى الدور التالي.

التعاون ضد الدحيل

ويلعب التعاون ضد الدحيل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وقبل مباراة اليوم، يحتل سكري القصيم المركز الثاني في مجموعته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 7 نقاط، فيما يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري الترتيب برصيد 9 نقاط.

تشكيل سكري القصيم المتوقع في مباراة اليوم

وأنهى سكري القصيم استعداداته بالأمس، بمشاركة محمد زايد وحسن ربيع، ويتوقع أن يعيد الإسباني ألفارو ميدران إلى التشكيلة الأساسية، والاستمرار في مشاركة المدافع الكونغولي كريستيان.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل التعاون ضد الدحيل القطري كالتالي؛ معتز البقعاوي، سعد بالعبيد، نواف الصبحي، كريستيان، يزيد البكر، ريان الموسى، ألفارو، طارق محمد، حسن العمري، سميحان النابت وزي لويس.