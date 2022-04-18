أعلن الهولندي جون بروم، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عن تشكيل فريقه لمواجهة سباهان أصفهان ، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا.

التشكيل الأساسي لـ التعاون:

وجاء التشكيل الرئيسي لـ الذئاب على النحو التالي: “معتز البقعاوي، سعد بالعبيد، معتز هوساوي، كريستيان لوينداما، يزيد البكر، ريان الموسى، أشرف المهديوي، وحسن العمري، سميحان النابت، لياندر تاوامبا، فهد الرشيدي”.

ويأتي على دكة البدلاء، كل من: “محمد الضليفع، نواف الصبحي، طارق عبدالله، باسر المهوس، خالد المنتشري، ريان الجهني، عبدالملك العييري، نواف الرشودي، فيصل المطيري، وراكان الطليحي”.

التعاون ضد سباهان:

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات مباراة التعاون ضد نظيره نادي سباهان أصفهان ، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.