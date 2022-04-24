شهدت التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 تواجد 5 لاعبين من الهلال والشباب والفيصلي والتعاون.

تألق لافت للفرق السعودية

وتواجد في التشكيل المثالي للجولة، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، متعب المفرج وسلمان الفرج بعد تألقهما اللافت في مباراة الشارقة الإماراتي، التي انتهت بالتعادل بنتيجة 2/2.

وضمت التشكيلة المثالية أيضًا، هتان باهبري بعد تألقه اللافت مع الشباب وتسجيله لهاتريك في شباك مومباي سيتي، وتواجد نجم فريق الفيصلي، الأسترالي مارتن بويل بعد إحرازه لهدف التعادل في الدقيقة 93.

وعلى الرغم من خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون برباعية ضد الدحيل، إلا أن مهاجمه الكاميروني لياندر تاوامبا تواجد في التشكيل المثالي بدوري أبطال آسيا، لتألقه اللافت وتسجيله ثنائية.

التشكيل المثالي في دوري أبطال آسيا

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تشكيلة الجولة الخامسة المثالية، وجاءت كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ عادل الحوسني، وفي الدفاع؛ خوجيأكبر عليجونوف، متعب المفرج، دامي تراوري ومهدي شيري.

ويقود الوسط والهجوم في التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2022، كل من؛ سلمان الفرج، أكمل موزغوفوي، إدميلسون جونيور، هتان باهبري، مارتن بويل ولياندر تاوامبا.