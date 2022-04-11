يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، لخوض مواجهة قوية اليوم أمام نادي الجزيرة الإماراتي في الجولة الثانية بـ دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2022.

تشكيل الشباب المتوقع

وسيكون تشكيل الليث المتوقع مكونًا من: ” فواز القرني في حراسة المرمى، عبدالله الشامخ، أحمد شراحيلي، حسان تمبكتي، فواز الصقور، حسين القحطاني، باولينيو، بانيجا، هتان باهبري، نواف العابد، كارلوس جونيور”.

وكان الليث فاز على فريق مومباي سيتي الهندي يوم الجمعة الماضية بثلاثية دون رد حيث سجل الأرجنتيني إيفر بانيجا ثنائية، وتركي العمار هدفًا.

موعد المباراة

وسوف تُقام مباراة الليث ضد الجزيرة الإماراتي مساء اليوم في تمام الحادية عشر وربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض.