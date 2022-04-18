تترقب الجماهير مباراة الشباب ضد القوة الجوية في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وسط منافسة قوية على تحقيق الثلاث نقاط.

الشباب ضد القوة الجوية:

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد القوة الجوية العراقي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد الليوث بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

التشكيل المتوقع لليوث:

واختتم الفريق بقيادة المدير الفني الروماني ماريوس سوموديكا استعداداته لمواجهة القوة الجوية، وشهدت المناورة الفنية تثبيت الأرجنتيني إيفر بانيغا، وعودة الثنائي البرازيلي كارلوس جونيور وباولينيو بدلًا من جون ماري ونداي.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مباراته ضد القوة الجوية بتشكيل مكون من؛ فواز القرني، عبدالله الشامخ، أحمد شراحيلي، حسان تمبكتي، فواز الصقور، حسين القحطاني، باولينوو ، بانيغا، تركي العمار، نواف العابد وكارلوس جونيور.