يستعد الفريق الكروي الأول بـ الهلال لخوض مواجهة قوية اليوم ضد الشارقة الإماراتي في دور المجموعات بـ بطولة دوري أبطال آسيا.

التشكيل المتوقع

وسيكون تشكيل الزعيم المتوقع مكونًا من: “عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، ياسر الشهراني، متعب المفرج، هيون سو، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، محمد كنو، سلمان الفرج، ماثيوس بيريرا، ميشيل ديلجادو، ماريجا”.

وكان الزعيم خاض مباريات دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا في رمضان من العام الماضي، حيث واجه نادي أولماليك الأوزبكي، وانتهت المباراة وقتها بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، حيث سجل لـ الزعيم لاعب نادي أولماليك ساردور رحمنوف بالخطأ في مرماه، والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

الهلال يبحث عن الفوز بالجولة الأولى في رمضان

ويستعد الزعيم بطل آخر نسخة في دوري الأبطال الآسيوي، لمواجهة فريق الشارقة في الجولة الأولى في تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت المملكة، حيث يرغب بطل آسيا 4 مرات في الفوز وليس التعادل كما كان بالجولة الأولى من دور المجموعات نسخة العام الماضي.