تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد الشارقة الإماراتي، وسط طموحات باستمرار تألق الزعيم وتحقيق فوز جديد في دوري أبطال آسيا.

مباراة الهلال ضد الشارقة

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الشارقة الإماراتي، مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مواجهة الغد، ضمن الزعيم التأهل عن المجموعة الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

تشكيل الزعيم المتوقع في مباراة الغد

ومن المتوقع أن يقوم المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز بإراحة العديد من اللاعبين في مباراة الشارقة غدًا، وفي مقدمتهم؛ حارس المرمى عبدالله المعيوف، سلمان الفرج، وياسر الشهراني.

ويتوقع أن يبدأ الهلال مباراة الشارقة بتشكيل مكون من؛ محمد العويس، عبدالرحمن العبيد، متعب المفرج، جانغ هيون سو، سعود عبدالحميد، ناصر الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، ماثيوس بيريرا، موسى ماريغا وأوديون إيغالو.