تنطلق الليلة مواجهة قوية بين ريال مدريد وإشبيلية، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإسباني.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، حيث تُقام مساء اليوم على ملعب رامون سانشيز معقل فريق إشبيلية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

وسيكون تشكيل الريال المتوقع مكونًا من : “البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى، داني كارفخال، ميليتاو، دافيد ألابا، ناتشو فيرنانديز، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، توني كروس، فريدريكو فالفيردي، كريم بنزيما، فينسيوس جونيور”.

الريال في الصدارة بفارق 12 نقطة

جدير بالذكر أن الريال يتواجد حاليًا في صدارة الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة وبفارق 12 نقطة عن نادي إشبيلية صاحب المركز الثالث.

وكان ريال مدريد صعد لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب تشيلسي الإنجليزي، حيث سيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الأربعة.