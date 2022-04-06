يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية أحداث قمة تشيلسي الإنجليزي ضد ريال مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيلة تشيلسي ضد ريال مدريد:

وجاء تشكيل تشيلسي بقيادة المدرب الألماني توماس توخيل مكونًا من: “ميندي في حراسة المرمى، كريستنسن، تياجو سيلفا، روديجر، جايمس، كانتي، جورجينيو، أزبيليكويتا، ماسون ماونت، كاي هافرتز، بوليسيتش”.

أما تشكيل الريال فجاء مكونًا من: كورتوا، كارفخال، إيدر ميليتاو، ألابا، توني كروس، بنزيمة، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فينسيوس جونيور، فيرلاند ميندي”.

وكان تشيلسي خسر من فريق برينتفورد برباعية لهدف في بطولة الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة الريال.

أزمات لـ الريال وتشيلسي:

ولا يبدو الوضع في ريال مدريد أفضل من وضع النادي اللندني، فالفريق عانى في 20 مارس/ آذار الماضي، من خسارة مهينة وغير متوقعة، في حجم النتيجة، 4/ 0 أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض.

ورغم الابتعاد بفارق كبير من النقاط عن برشلونة ثاني الترتيب إلا أن خسارة الكلاسيكو فضحت الضعف الفني لكتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي، وأعادت إلى الأذهان حقيقة أن ريال مدريد تجاوز باريس سان جيرمان بمعجزة في ثمن النهائي، حين سجل كريم بنزيما 3 أهداف “هاتريك” في غضون ثلث ساعة، قبلها كان باريس هو المهيمن على الوضع الفني وبالنتيجة في المباراتين.

المدرب كارلو أنشيلوتي سيغيب كذلك عن الإدارة الفنية للفريق في رحلة لندن بسبب معاناته من فيروس كورونا المستجد الذي غيبه عن لقاء سيلتا فيجو في الدوري قبل 3 أيام.