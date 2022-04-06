تنتظر الجماهير قمة ريال مدريد وتشيلسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسط منافسة قوية على التأهل إلى منافسات الدور التالي.

ريال مدريد وتشيلسي

ومن المقرر أن تُقام مباراة ريال مدريد وتشيلسي على ملعب “ستامفورد بريدج”، مساء اليوم الأربعاء عند الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل البلوز بقيادة توماس توخيل مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم، بحثًا عن تحقيق الفوز في ظل صعوبة مباراة الإياب التي ستُقام في ملعب “سانتياجو برنابيو”، فيما يأمل المرينغي بقيادة كارلو أنشيلوتي في تحقيق نتيجة إيجابية.

ويتوقع أن يبدأ توماس توخيل المباراة بشكل دفاعي، خوفًا من استقبال هدف في ظل القوة الهجومية للمرينغي، فيما سيدفع أنشيلوتي بالقوة الضاربة من البداية، خاصة أنه لا يقوم بتغييرات عديدة هذا الموسم.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مباراة اليوم بتشكيل مكون من؛ إدواردو ميندي، ألونسو أزبيليكويتا، رودريجير، سيلفا، جيمس، جورجينيو “نغولو كانتي”، كوفايسيتش، ماونت، حكيم زياش وهافيرتز.

على الجانب الآخر، يتوقع أن يبدأ المرينغي مباراة ريال مدريد وتشيلسي بالتشكيل التالي؛ تيبو كورتوا، داني كارفاخال، ديفيد ألابا، ميليتاو، ميندي، كاسيميرو، توني كروس، لوكا مورديتش، رودريجو، فينيسيوس وكريم بنزيمة.