كشف المدربان، الإسباني بيب جوارديولا والألماني يورجن كلوب تشكيلة مباراة مان سيتي ضد ليفربول المقرر انطلاقتها بعد قليل في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل قمة مان سيتي ضد ليفربول

وجاء تشكيل مانشستر سيتي مكونًا من: ” إيدرسون في حراسة المرمى، ووكر، ستونز، لابورت، كانسيلو، رودريغو، دي بروين، بيرناردو سيلفا، خيسوس، فيل فودين، ستيرلينج”.

بينما جاء تشكيل ليفربول مكونًا من: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان ديك، روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، تياجو، ماني، صلاح، دييغو جوتا”.

القنوات الناقلة

وستنطلق المباراة في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام على ملعب الاتحاد معقل نادي مانشستر سيتي.

وستنقل المباراة على قناتي Bein 4 K HDR و Bein Sports 1 HD Premium.