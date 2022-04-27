يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية، مباراة ليفربول الإنجليزي ضد فياريال الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي تقام الليلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ” ماركا” الإسبانية فإن المدرب الألماني يورجن كلوب سيعتمد على خطة 4-3-3 حيث سيعتمد على الثلاثي الهجومي ” المصري محمد صلاح، السنغالي ساديو ماني، الكولومبي لويس دياز”.

تشكيل ليفربول المتوقع

وسيكون تشكيل الريدز المتوقع مكونًا من: “أليسون بيكر في حراسة المرمى، ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبيرتسون، فابينيو، هندرسون، تياجو ألكانتارا، محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز”.

وتُقام مباراة ليفربول ضد فياريال اليوم في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأنفيلد في إنجلترا.

يذكر أن مباراة العودة ستقام بين الفريقين مساء الثلاثاء المقبل في ملعب ” لاسيراميكا” في إسبانيا.