تترقب الجماهير مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وسط منافسة قوية على تحقيق الثلاث نقاط.

مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي

ومن المقرر أن يلعب مانشستر يونايتد وتشيلسي عند الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت السعودية على ملعب “أولد ترافورد”، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقبل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي اليوم، يحتل الشياطين الحمر المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 54 نقطة، فيما يقع البلوز في المركز الثالث برصيد 65 نقطة.

التشكيل المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد، مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ دافيد دي خيا، آرون وان بيسكا، هاري ماجواير، رافاييل فاران، أليكس تيليس، سكوت ماكتوميناي، ماتيتش، فريد، ماركوس راشفورد، سانشو وكريستيانو رونالدو.

ويتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مباراته بالتشكيل التالي؛ إدواردو ميندي، ريس جيمس، تياغو سيلفا، روبن لوفتس تشيك، نغولو كانتي، جورجينيو، ماركوس ألونسو، ميسون ماونت، كاي هافيرتس وتيمو فيرنر.