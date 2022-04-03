يترقب جمهور الكرة السعودية، مساء اليوم الأحد، مباراة الهلال والشباب في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل مباراة الهلال والشباب المتوقع:

وسيكون التشكيل المتوقع لـ الهلال مكونًا من: “المعيوف في حراسة المرمى، هيون سو، المفرج، ياسر الشهراني، سعود عبدالحميد، محمد كنو، سلمان الفرج، ماثيوس بيريرا، إيغالو، موسى ماريجا، صالح الشهري”.

أما تشكيل الشباب فسيكون مكونًا من: “فواز القرني، متعب الحربي، أحمد شراحيلي، فواز الصقور، إياجو سانتوس، هتان باهبري، حسين القحطاني، باولينيو، إيفر بانيجا، كارلوس جونيور، لوسيانو فييتو”.

وستنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”.

القناة الناقلة لـ مباراة الهلال والشباب:

وستنقل قناة SSC فعاليات المباراة، المرتقبة حيث يطمح الزعيم في الفوز على الشباب من جديد كما فاز بخماسية دون رد على الليث في دوري المحترفين، والتأهل لنهائي الكأس.

أما نادي الشباب فيطمح بقيادة مدربه الروماني الجديد سوموديكا في إقصاء الهلال من نصف نهائي الكأس، والعبور إلى النهائي.

ويسير الهلال بشكل مميز مؤخرًا مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، وحقق سلسلة انتصارات متتالية، ليشعل المنافسة مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وينتزع الوصافة من الشباب والنصر.