تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية السعودية القطرية أعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي القطري في دورته الجديدة (1443-1447)، وتسمية الأستاذ حمد بن على الشويعر رئيساً للمجلس، وكل من الأستاذ ماجد بن ضيف الله الغربي والمهندس عبد الله بن محمد السبهان نائبين للرئيس، ليقود مع نظيرة من الجانب القطري دعم الجهود في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري حمد الشويعر، إن تشكيل المجلس يأتي ثمرة لجهود ودعم القيادتين في المملكة العربية السعودية ودولة قطر الشقيقة.

تشكيل مجلس الأعمال السعودي القطري

مشيراً إلى أن المجلس سيضطلع بالعديد من الأنشطة التجارية وفق القطاعات الاقتصادية المستهدفة في كلا البلدين الشقيقين ضمن رؤية المملكة 2030 ورؤية دولة قطر 2030.

وأضاف ” الشويعر” أن مجلس الأعمال السعودي القطري سيُعنَى بتنظيم المصالح المشتركة للقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والعمل على تعزيزها، ودعم الاستثمار من خلال إشراك الممكنات والمحفزات الموجودة والمعتمدة ضمن سياسات الدولتين ،والعمل على بناء استراتيجية استثمارية تعتمد على المزايا التنافسية ،مع دعم وتطوير وتحسين بيئة الأعمال وتذليل المعوقات والتحديات، وبذل كافة الجهود التي من شأنها توفير الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين في البلدين الشقيقين ،ضمن المشاركة في المعارض والمؤتمرات والزيارات بين أصحاب الأعمال.