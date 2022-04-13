نجح ريال مدريد في تجاوز عقبة تشلسي الإنجليزي، ليخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

رقم مميز للريال في دوري الأبطال:

ويُعد هذا التأهل هو الـ15 للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، وتوج باللقب 13 مرة، ليتصدر قائمة الأكثر حصولًا على البطولة.

وجاء صعود ريال مدريد إلى نصف النهائي من بوابة تشلسي، ليكون هذا التأهل العاشر في آخر 12 موسمًا، أكثر من أي فريق آخر في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق والتتويج باللقب.

ريال مدريد يتجاوز تشلسي:

ولعب ريال مدريد ضد تشلسي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز البلوز بنتيجة 3/ 2 في المباراة التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني، لملاقاته في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن السيتيزنز فاز ذهابًا بهدف دون رد.