يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، استعداداته لسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، والعودة للمنافسة على البطولات.

البلوز يقترب من حسم الصفقة:

ويرغب نادي تشيلسي في ضم المهاجم الإنجليزي خيون إدواردز في الصيف، بعد تألق اللاعب مع نادي آرسنال خلال الموسم الراهن.

ويعيش النجم حالة رائعة في أكاديمية أرسنال، حيث سجل 17 هدفًا وستة تمريرات حاسمة في جميع المستويات، وتمكن من إحراز الأهداف في كل مباراة تحت 18 عامًا في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وفي سبتمبر، أُعجب ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال، بأدائه لدرجة أنه قام بترقية المهاجم للتدرب مع الفريق الأول، ويحرص المدفعجية على أن يسير النجم الشاب على خطى خريجي الأكاديمية بوكايو ساكا واميل سميث رو.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، كانت هناك مفاوضات جارية حول عقده الاحترافي الأول حيث يحرص آرسنال على ربطه بصفقة طويلة الأجل، ووفقًا لـ”موقع جول”، يتطلع تشيلسي إلى اقتناصه من منافسيه في لندن.

وتنتهي اتفاقية خيون إدواردز في يونيو، لذا سيكون متاحًا مجانًا إذا لم يتم إبرام اتفاق مع آرسنال، وينتظر عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، آخر التطورات، من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ويخطط تشيلسي لضم النجم الشاب، ولكنه يعانى البلوز من إجراء أي توقيعات جديدة أو التفاوض على العقود بسبب العقوبات التي فرضتها عليهم حكومة المملكة المتحدة، بسبب الغزو الروسي لـ أوكرانيا.