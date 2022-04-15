أقدم بعض من جمهور نادي برشلونة الإسباني على تصرف غريب خلال مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني في الدوري الأوروبي.

وكان فرانكفورت حقق مفاجأة من العيار الثقيل بالتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي بعد الفوز على البارشا بثلاثية لهدفين في الإياب من دور ربع النهائي، بعد التعادل في الذهاب بهدف لكل فريق.

ماذا فعل جمهور برشلونة ؟

والتقطت عدسات الكاميرا، اكتساء ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا بـ اللون الأبيض الخاص بفريق آينتراخت فرانكفورت، في مشهد لم يسبق له مثيل في معقل النادي الكتالوني، حيث كان عدد المشجعين الألمان يفوق عدد مشجعي برشلونة في ملعبهم.

وذكرت التقارير الإسبانية أن جماهير فرانكفورت تخطت الـ35 ألف متفرج في ملعب الكامب نو وكان عددهم أكبر من عدد جماهير البارشا.

وكشفت التقارير أن السبب يعود اللون الأبيض الخاص بفريق آينتراخت فرانكفورت، في مشهد لم يسبق له مثيل في معقل النادي الكتالوني، حيث كان عدد المشجعين الألمان كبيرًا بسبب حصولهم على تذاكر من جماهير البارشا لحضور المباراة ليكون عدد الجمهور الألماني زائدًا عن الحد الطبيعي في ملعب الفريق الإسباني.

ملخص المباراة

وبدأت مباراة برشلونة وأينتراخت فرانكفورت الألماني، بداية سريعة حيث احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق الألماني، في الدقيقة الـ 3 من الشوط الأول، وسددها فيليب كوستيتش ليتقدم بالهدف الأول في اللقاء.

وسدد رونالد أرواخو، تسديدة قوية في محاولة لـ إدراك الهدف الأول لصالح البارشا، ولكنها مرت بـ أمان من فوق المرمى، وانتهت بـ مرتدة خطيرة لـ فرانكفورت على الجهة اليسرى، وشتتها مدافع الفريق الكتالوني.

وعزز رفاييل سانتوس بوري التقدم للفريق الألماني من تسديدة صاروخية سكنت شباك نادي البارشا، وانتهى الشوط الأول بتقدم آينتراخت فرانكفورت بهدفين.

وسجل كوستيتش الهدف الثالث، من رمية تماس، وصلت له مباشرة، حيث سدد صاروخية في الزاوية، ورد بوسكيتس سريعًا بـ الهدف الأول لصالح برشلونة.

وقبل انتهاء المباراة حصل البارشا على ركلة جزاء، سددها ممفيس ديباي وأضاف الهدف الثاني للبارشا، ويودع برشلونة الدوري الأوروبي، بعد الخسارة بمجموع المباراتين.