أصبحت أيام الهولندي فرينكي دي يونج معدودة مع نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد تصرف أخير منه أثار غضب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.

وكان البارشا خسر من فريق رايو فاييكانو بهدف دون رد مساء أمس في الدوري الإسباني.

صافرات استهجان ضد لاعب برشلونة

وشهدت مواجهة الأمس إطلاق جماهير برشلونة صافرات استهجان ضد فرينكي دي يونج، وهو ما أثار غضب اللاعب عقب استبداله في الدقيقة “60” من عمر اللقاء.

وقالت التقارير إن تشافي رأى لاعب الوسط الهولندي، وهو يرمي واقي الساق على العشب أثناء ترك الملعب.

وقيل إن دي يونج ذهب بشكل مباشر إلى غرفة الملابس عقب الاستبدال، رغم أنه عاد عقب ذلك للجلوس مع زملائه على دكة البدلاء، ومشاهدة الدقائق المتبقية من المباراة.

ملخص مباراة البارشا ضد فاييكانو

وواصل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، نزيف النقاط في الدوري الإسباني بخسارة جديدة أمام رايو فاييكانو في الجولة الـ21 من الليجا.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي رايو فاييكانو أسفر عن الهدف الأول الذي أحرزه اللاعب ألفارو جارسيا بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول.

واستغل فاييكانو تواضع أداء لاعبي البارشا وتركهم مساحات خلفهم، حيث كان قريبًا من إحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم رايو فاييكانو بهدف دون رد. وفي الشوط الثاني، حاول برشلونة مرارًا وتكرارًا تسجيل هدف التعادل ولكن دون جدوى.

وتجمد رصيد الفريق الكتالوني بعد الخسارة 63 نقطة في المركز الثاني، بينما أصبح رصيد رايو فاييكانو 40 نقطة في المركز الحادي عشر.