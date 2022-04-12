أثار تصريح وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، خلال مناقشة مشكلة الزيادة السكانية التي تعانيها مصر في جلسة بمجلس الشيوخ، الأحد الماضي، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال جمعة إن كثرة الإنجاب تؤدي إلى زيادة نسبة الطلاق، لأن إنجاب المرأة أكثر من مرة يؤدي للتأثير على جمالها ونضارتها وبالتالي زيادة نسبة الطلاق.

تعداد سكان مصر

وفي أوائل 2020 تخطى عدد السكان في مصر عتبة المئة مليون نسمة. وتحاول الدولة بإعلانات توعوية وبرامج تطوعية على الأرض تشجيع الناس على خفض معدلات الإنجاب، الأمر الذي لطالما رفضته بعض الفئات في المجتمع.

زيادة الإنجاب مرتبطة بزيادة الطلاق

وتمثل ذلك الرفض، باستياء كثير من مستخدمي مواقع التواصل في مصر من تصريحات الوزير التي قال فيها: “لا يمكن أن نباهي الأمم بأجيال تعاني مشكلات صحية وتعليمية، نحتاج إلى الكثرة النافعة، ولا نريد أن نكون في ذيل الأمم”.

وتابع “حتى أنه من المعلوم أن زيادة الإنجاب ترتبط بزيادة حالات الطلاق، فالزوج حينها لا يجد الوقت مع زوجته، والإمام الغزالي أكد أن كثرة الإنجاب تؤثر على نضارة وجمال المرأة”.