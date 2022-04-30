أظهر مقطع فيديو التصوير الجوي للمسجد النبوي في ليلة ختم القرآن الكريم.
تصوير جوي لليلة ختم القران الكريم في شهر #رمضان المبارك بالمسجد النبوي .#رمضان_من_المسجد_النبوي#المسجد_النبوي pic.twitter.com/FwLce06TP1
— وكالة شؤون المسجد النبوي (@wmngovsa) April 29, 2022
جهود مستمرة:
وتحرص وكالة شؤون المسجد النبوي في تقديم خدمات متكاملة، سعيًا منها لتطوير منظومتها، بما يسهم في تهيئة مختلف الوسائل التي تمكن الزائرين والمصلين في المسجد النبوي من أداء عباداتهم بكل راحة وطمأنينة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة في تقديم الخدمات كافة للمسجد النبوي وزائريه.
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