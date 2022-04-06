أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين “أماك”، اليوم الأربعاء، عن تطورات استخدام متحصلات الاكتتاب العام الخاصة بالأسهم الجديدة والتي تمت خلال الفترة من 9 إلى 11 مارس 2022.

وقالت “أماك” في بيان لها على موقع السوق المالية (تداول)، إنها استلمت حصيلة إجمالية بلغت 609.3 مليون ريال فيما بلغ صافي المتحصلات 594.8 مليون ريال.

وأضافت أن المصاريف المتعلقة بالاكتتاب العام بلغت نحو 14.5 مليون ريال، وتم استلام متحصلات الاكتتاب في 31 مارس 2022.

صافي متحصلات الطرح:

وأشارت إلى أن استخدام صافي متحصلات الطرح كما نصت نشرة الإصدار، سيكون في مشروع تطوير مكمن خام معيض بمبلغ 296.2 مليون ريال، ومصروفات أنشطة الاستكشاف 121.7 مليون ريال، وأغراض عامة 176.7 مليون ريال.

ويستخدم كذلك في مشروع تطوير مكمن خام معيض، وبلغت المدفوعات الفعلية المتعلقة للمشروع نحو 30 مليون ريال كما في نهاية الربع الأول من عام 2022.

الأغراض العامة:

وفيما يخص الأغراض العامة، قامت أماك في 31 مارس 2022 بتسوية مبكرة لقرض تورق متوسط الأجل بمبلغ 29.2 مليون ريال من متحصلات الاكتتاب العام للأغراض العامة البالغة 176.7 مليون ريال حيث تبقى رصيد حصيلة الاكتتاب للأغراض العامة 147.5 ريال.