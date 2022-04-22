كشف القانوني أحمد الأمير عن تطور جديد يخص قضية فهد المولد لاعب نادي الاتحاد مع المنشطات.

إيقاف مؤقت لـ فهد المولد

وقال الأمير عبر حسابه في “تويتر” : “إذا كانت هناك نتيجة عكسية “إيجابية” للمنشطات في عينة الرياضي، يتم تبليغها من قبل المختبر للجنة المنشطات الأهلية المسؤولة عن العينة تقوم اللجنة بعد ذلك بمراجعة النتيجة العكسية والتأكد من، تقوم اللجنة بمراجعة النتيجة الايجابية وتتأكد من التالي، عدم وجود استثناء للاستخدام العلاجي ممنوح للرياضي، عدم وجود خروج عن المعيار الدولي للمختبرات في طريقة الكشف أدى الى إيجابية العينة”.

وأضاف: “في حال تأكد اللجنة من عدم وجود استثناء للاستخدام العلاجي أو خروج عن المعيار الدولي للمختبرات يتم التالي، إذا كانت المادة المحظورة من المواد غير المحددة في قائمة المواد والطرق المحظورة، يبلغ الاتحاد المعني بالانتهاك ويفرض على الرياضي إيقاف اجباري مؤقت، إذا كانت المادة المحظورة من المواد المحددة بالقائمة، ثم يبلغ اتحاد اللاعب بالانتهاك ويفرض عليه إيقاف مؤقت اختياري، بعد فرض الإيقاف المؤقت، يخير الرياضي بين عقد جلسة استماع، أو فتح العينة “ب” أو الحصول على حزمة المستندات الخاصة بتحليل العينة “أ” من المختبر”.

وتابع: ” عادة يختار الرياضي وممثله القانوني والعلمي الحصول على حزمة المستندات الخاصة بالعينة “أ”، وذلك لمعرفة تركيز المادة المحظورة وإجراءات عملية الكشف، للاستناد عليها في دفوعاتهم خلال جلسة الاستماع، أو للمساعدة في اتخاذ القرار لفتح العينة “ب””.

ماذا طلب ممثل فهد المولد القانوني ؟

وأضاف: ” لذلك إن صحت الأخبار المتداولة بخصوص طلب ممثل فهد المولد القانوني، لمستندات العينة “أ”، فذلك إجراء صحيح وحق قانوني تكفله له لائحة المراقبة على المنشطات”.