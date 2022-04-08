كشف القانوني أيمن الرفاعي أن قضية توقيع محمد كنو لناديي الهلال والنصر في آن واحد، قد يجنبه الإيقاف خلال الفترة المقبلة.

مصير قضية #كنو.. نقاش قانوني بين أيمن الرفاعي و خالد أبو راشد#كورة_روتانا pic.twitter.com/oicA7aVMiT

— برنامج كورة (@korarotana) April 8, 2022

كواليس قضية محمد كنو

وكان كنو أثار أزمة بسبب توقيعه لـ النصر، ثم إعلان تجديد عقده مع الهلال في السادس من يناير الماضي، ليُصدر النصر بيانًا فجر السابع من يناير، ويعلن عن تقدمه بشكوى للجهات المختصة لضمان حقوقه.

وقال أيمن الرفاعي في تصريحات لـ برنامج ” كورة” المذاع على قناة روتانا خليجية : “كنو وقع خارج الفترة المحمية وبالتالي قد يتجنب الإيقاف وتكون عقوبته دفع تعويض مالي لـ النصر أو لفت نظر أو إنذار وتنبيه، لكن لو كان وقع داخل الفترة المحمية لـ النصر وهو مرتبط بعقد مع الهلال فإن العقوبة الرياضية الإجبارية على اللاعب ستكون إيقاف وغرامة مالية وهذا لا مفر منه”.

القضية يُبت فيها في أكتوبر المقبل

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أن القضية مستمرة إلى أكتوبر المقبل لازدحام جدول غرفة فض المنازعات بعد تحويل القضية لها من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، كذلك ستتحول القضية من غرفة فض المنازعات إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي بالفترة المقبلة.