لا صوت يعلو حاليًّا في الوسط الرياضي السعودي، فوق صوت قضية نادي النصر ونادي الاتحاد بعد تسريب مقطع صوتي لـ المغربي عبدالرزاق حمدالله وهو يتحدث مع حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بـ الاتحاد حول الرحيل عن النصر والانضمام إلى العميد.

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.

كواليس الأزمة:

وكشف الإعلامي هتان النجار المقرب من نادي الاتحاد عبر مساحة في “تويتر” قائلًا: “شكوى نادي النصر ضد الاتحاد في الفيفا تتخطى 800 صفحة، ونادي الاتحاد لم يتلق أي شكوى أو استدعاء من أي لجنة في الدوري السعودي أو جهة قضاء”.

وبوقت سابق، كشف المستشار القانوني فهد بارباع عن العقوبة القانونية الواجب تنفيذها ضد ناشر التسجيل الصوتي لـ المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السابق وحامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد.

وقال بارباع في برنامج “أكشن مع وليد”: “عقوبة التسجيل والنشر تصل إلى السجن لمدة سنة ودفع غرامة مالية قدرها نصف مليون ريال”.