فجر الناقد الرياضي والإعلامي عدنان جستنيه مفاجأة بشأن شكوى نادي النصر الأخيرة ضد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السابق ولاعب نادي الاتحاد الحالي.

🗣 عدنان جستنيه – جدة:

الاتحاد متصدر رغم كل المتغيرات والقرارات .. وكل المعلومات الرائجة مجرد شوشرة تعودنا عليها.

الحصاد الرياضي …@Adnan_Jas pic.twitter.com/ihky2gXcWG

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 1, 2022

وكان اللاعب المغربي التحق بـ صفوف نادي الاتحاد، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يستمر حتى يونيو 2023، بعد فسخ عقده مع النصر.

خبر شكوى النصر ضد حمدالله غير مكتمل الأركان:

وقال عدنان جستنيه خلال تصريحاته لـ برنامج “الحصاد الرياضي”: “جماهير الاتحاد، لا أحد يستطيع التحدث عنها إلا بكل خير، ولها دور كبير مع الفريق في السراء والضراء”.

وأضاف جستنيه: “لا أحد يعلم حقيقة معلومة شكوى النصر الجديد ضد نادي الاتحاد وحمدالله لاعب الفريق النصراوي السابق، والاتحاد الحالي للجنة الاحتراف، خاصة أن إدارة النصر لم تعلن رسميًّا، أو حتى لجنة الاحتراف لهذا حتى الآن الخبر غير مكتمل العناصر”.

كيف أثار نجم الاتحاد غضب جمهور النصر؟

وفي وقت سابق، أثار اللاعب عبدالرزاق أزمة جديدة مع جماهير النصر بعد أن نشر مقطع صوتي عبر حسابه في “سناب شات” وصفه البعض بالاستفزازي.

وكان اللاعب المغربي حمدالله التحق بـ صفوف نادي الاتحاد، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعقد يستمر حتى يونيو 2023، بعد فسخ عقده مع النصر.

ونشر اللاعب المغربي عبر حسابه في “سناب شات” مقطعًا صوتيًّا مُرفقًا بتعليق صوتي لأحد المعلقين في إحدى المباريات كالتالي: “الاتحاد عشق وحب ووفاء وارتباط بين الاتحاد وجمهوره”.