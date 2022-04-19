انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة التعاون وسباهان أصفهان الإيراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بالتعادل السلبي.

التعاون وسباهان يتعادلان سلبيًّا:

وبدأت مباراة التعاون وسباهان المقامة على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، وضغط الفريق الإيراني بقوة، وكاد أن يهز الشباك مبكرًا، إلا أن القائم حرمه من التسجيل.

واستمرت محاولات اللاعبين لفض اشتباك التعادل السلبي، وسط تألق دفاعي وإهدار الفريقين للفرص، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة التعاون وسباهان بالتعادل بدون أهداف.

وشهدت أحداث الشوط الأول تفوقًا نسبيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، حيث بلغت نسبة استحواذه 52.6%، وسدد 8 تسديدات بينهم 3 على المرمى، مقابل 47.4% استحواذًا للاعبي سباهان، وأطلق 9 تسديدات واحدة فقط على المرمى.

الفريقان في دوري أبطال آسيا:

وقبل مواجهة اليوم، يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في صدارة مجموعته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، فيما يحتل سباهان أصفهان آخر سلم الترتيب برصيد 3 نقاط.