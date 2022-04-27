انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب والجزيرة الإماراتي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بالتعادل السلبي.

الشباب والجزيرة يتعادلان سلبيًّا:

وبدأت مباراة الشباب والجزيرة الإماراتي المقامة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وسط محاولات من الليوث لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون جدوى.

وكاد جون ماري أن يهز الشباك بالهدف الأول عند الدقيقة 37، ولكن أهدر الفرصة، واستمرت المحاولات في الدقائق المتبقية، ولكن لم ينجح اللاعبون، وسط سيطرة من الليوث، لينتهي الشوط الأول من مباراة الشباب والجزيرة بالتعادل.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب وصلت إلى 56.2%، وأطلقوا 7 تسديدات 4 منهم على المرمى، مقابل تسديدة للجزيرة الإماراتي بعيدًا عن المرمى، وبلغ استحواذه 43.8%.

الفريقان في دوري أبطال آسيا:

وقبل مواجهة اليوم، ينفرد الشباب بصدارة ترتيب المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 13 نقطة، وضمن التأهل إلى دور الـ16، فيما يقع فريق الجزيرة الإماراتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.