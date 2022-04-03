انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الهلال والشباب، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الهلال والشباب يتعادلان:

وبدأت مباراة الهلال والشباب المقامة على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وكاد كارلوس جونيور أن يهز الشباك بعد مرور 7 دقائق برأسية رائعة، إلا أن عبدالله المعيوف تألق وأبعدها.

واستمرت محاولات الفريقين، وسط تألق دفاعي كبير من الطرفين، واستغل لوسيانو فييتو تقدم المعيوف، وأطلق تسديدة مخادعة من منتصف الملعب، إلا أنها ذهبت بعيدًا لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الهلال والشباب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الفريقان يسعيان لخطف التأهل:

ويسير الهلال بشكل مميز مؤخرًا مع المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، وحقق سلسلة انتصارات متتالية، ليشعل المنافسة مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وينتزع الوصافة من الشباب والنصر.

على الجانب الآخر، يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع مدربه الجديد الروماني ماريوس سوموديكا في تحقيق انطلاقة مميزة، والإطاحة بالزعيم، أملًا في التأهل إلى نهائي كأس الملك والمنافسة على اللقب.