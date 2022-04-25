يتوقع الخبراء أن يحصل جهاز آيفون 14، والمقرر الكشف عنه في وقت لاحق من هذا العام، على بعض التغييرات.

وتشمل مواصفات الهاتف الجديد ما يلي:

أولاً، سيبقى التصميم العام لهاتفي آيفون 12 و13 قرابة عام آخر، مع وجود نفس الحواف المسطحة والزوايا المستديرة، ولكن قد تختلف الانحناءات بشكل أكبر في طراز “برو”، كما سيكون هناك أيضاً مكان أكبر للكاميرا لتناسب المستشعرات الجديدة.

شاشة الهاتف سيكون بها مكان صغير لما يعرف بـ “الشق” أو notch، وسيكون على شكل حبة دواء صغيرة بالإضافة إلى فتحة دائرية للكاميرا الأمامية كحل أولي من أبل لإضافة ميزة التعرف على الوجه، قبل أن تجعلها تحت الشاشة مستقبلاً، وهو ما قد يستغرق نحو 3 إلى 4 سنوات لتنفيذه.

مواصفات شاشة هاتف آيفون 14

عند الحديث عن شاشات العرض، فإن أحد أكبر الاختلافات في تشكيلة آيفون 14 هو أن أبل تعمل على تغيير أحجام شاشتها.

6.1 بوصة لهاتف آيفون 14

6.7 بوصة لهاتف آيفون 14 ماكس

6.1 بوصة لهاتف آيفون 14 برو

6.7 بوصة لهاتف آيفون 14 برو ماكس

لذلك، ولأول مرة، سيحصل خط آيفون من غير طراز “برو” على خيار شاشة بحجم 6.7 بوصة.