قالت شركة “بيغاترون” Pegatron، التي تقوم بتجميع هواتف آيفون لصالح شركة أبل، إنها أوقفت الإنتاج في شنغهاي ومدينة كونشان القريبة وسط إجراءات الوقاية الصارمة التي فرضتها الحكومة الصينية لمنع انتشار فيروس كورونا.

إجراءات صارمة:

وفرضت سلطات شنغهاي إجراءات صارمة للبقاء في المنزل، حيث تواجه الصين أسوأ موجة لتفشي كوفيد-19 منذ المرحلة الأولية للوباء في أوائل عام 2020.

وهددت عمليات الإغلاق الحكومية، التي بدأت في أواخر مارس، بتعطيل سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يظهر المخاطر المرتبطة باعتماد “أبل” على التصنيع في الصين، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNBC”، واطلعت عليه “العربية.نت”.

وتجمع “بيغاترون” حوالي 20% إلى 30% من جميع أجهزة آيفون، وفقاً لما ذكرته شركة Nikkei Asia، فيما أفادت وكالة بلومبرغ أن الشركة التايوانية كانت قادرة على مواصلة الإنتاج حتى الآن لأن الحكومة الصينية سمحت لبعض الشركات المصنعة بمواصلة العمليات عبر نظام الحلقة المغلقة لتقليل فرص الإصابة.

إغلاق بيغاترون:

من جانبه، قال المحلل في ويدبوش، دان آيفز، إن “إغلاق بيغاترون يلقي بالبنزين على النار المستعرة في سلسلة التوريد لشركة أبل، والتي تعاني من نقص بعض المكونات في مناطق أخرى من نظامها الإيكولوجي لتصنيع هواتف آيفون”.

وأغلقت أسهم أبل على ارتفاع أكثر من 1%، مما يشير إلى أن المستثمرين ليسوا قلقين بشأن التقارير المتعلقة بتعليق الإنتاج.

ولم تكن تلك الضربة الأولى، إذ علقت شركة فوكسكون الشهر الماضي، عملياتها الكاملة، قبل أن تعاود العمل بشكل طبيعي.

وقالت “فوكسكون” في ذلك الوقت إنها ستعدل خط إنتاجها إلى مواقع أخرى لتقليل التأثير.