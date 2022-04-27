علقت وكالة شؤون المسجد النبوي زيارة الروضة الشريفة من 27 رمضان إلى 2 شوال؛ نظرًا للكثافة البشرية.

تخصيص صحن الطواف للمعتمرين:

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، وجه في وقت سابق بتخصيص صحن الطواف والدور الأرضي من أدوار المسجد الحرام للمعتمرين فقط خلال شهر رمضان المبارك.

وأفادت الرئاسة أن التوجيه يأتي بهدف تسهيل أداء المعتمرين نسكهم، خاصة مع زيادة أعداد قاصدي المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.