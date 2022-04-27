علقت وكالة شؤون المسجد النبوي، زيارة الروضة الشريفة خلال الفترة من 27 رمضان وحتى 2 شـوال 1443هـ.

وقالت الوكالة إنه بعد أن منّ الله على مئات الآلاف من زوار المسجد المدني بزيارة الروضة فقد تقرر تقديم موعد التعليق حيث كان في الأعوام الماضية يتم خلال أيام العيد وذلك حفاظًا على سلامة الزوار والمصلين وتهيئة الظروف المناسبة لهم وتمكينهم من الزيارة بكل يسر وسهولة.

خطوات حجز موعد الصلاة في الروضة الشريفة

وكانت وزارة الحج حددت عدة خطوات لحجز موعد لزيارة الروضة والصلاة فيها كما يلي:

1- الدخول لتطبيق اعتمرنا ثم اتباع التالي:

– اختيار نوع التصريح حسب المطلوب:

– الصلاة في الروضة الشريفة– رجال

– الصلاة في الروضة الشريفة– نساء

– زيارة النبي صلى الله عليه وسلم– وصاحبيه رضوان الله عليهما

2 – اختيار المستخدم الرئيسي للتصريح أو أحد المرافقين

3- اختيار التاريخ والوقت المناسب

4- اختيار نقطة التجمع المتاحة

5- يمكنك الآن استعراض التصريح أو إلغاؤه