تسببت تغريدة غامضة عن الرحيل كتبها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ في حالة من الحيرة بين متابعيه حيث جاءت التغريدة عامة دون أن تصف أي شخص بعينه.

تغريدة تركي آل الشيخ

وقال آل الشيخ : الحوادث التي تصيب الإنسان تزيد من خبرته، فعلى كل شخص أن يختار إما أن يكون ضحية، أو أي شيء آخر يرغب في أن يكونه.

وتابع : كل شخص يترك بصمة في حياة الأشخاص المحيطين به، وعندما يرحل؛ يشعر الآخرون بذلك الفراغ وكأنه حفرة عميقة أثرت في حياتهم.

تفاعل وتعليقات متباينة

ولاقت التغريدة تفاعلًا واسعًا بين متابعي آل الشيخ حيث قال بندر بن حاكم الراشد: ذكرتني تغريدتك الله يحفظك بالأبيات اللي تقول:

الظروف تمد الانسان بدروس الحياه

كل ظرف يمر الإنسان درس يشرحه

القوي صكات الأقدار ما تبحث خفاه

والضعيف أدناه موقف يمره يجرحه

أما صاحب حساب قس بن ساعدة فقال : “كبرنا جدًا حتى أصبحنا نتقبل بصدرٍ رحب فكرة الصد عن شخصٍ نرغبه، القوة التي يكتشفها المرء في نفسه حين يتخلى بوعيه الكامل عن أحب الأشياء إليه ولا ينكسر، هذه القوة التي عظمتها تخيفه وتطمئنه في آنٍ واحد”.