أعلن النادي المصري البورسعيدي في مصر، تغريم مهاجمه عمرو مرعي مليون جنيه مصري بعد تصريحاته الإعلامية التي أدلى بها بعد نهاية مباراة المصري ضد نهضة بركان المغربي مساء أمس الأحد في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ماذا قال مرعي بعد لقاء المصري ضد نهضة بركان ؟

وجاء ذلك بعد التصريحات التي خرجت من مهاجم المصري البورسعيدي تجاه إدارة ناديه بسبب تأخر مستحقات اللاعبين المالية.

وأعلن الحساب الرسمي للنادي المصري عبر “تويتر” تغريم مرعي مليون جنيه مع إحالته للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي.

وكان مرعي قال في تصريحات لـ قناة On Time Sports 2 المصرية بعد مباراة المصري ضد نهضة بركان: “لم أشاهد في حياتي من يستطيع التحمل مثل لاعبي المصري، من الناحية المادية دائما تتأخر مستحقات اللاعبين ونحصل على الكثير من الوعود ولكننا نستطيع الفصل بين الأزمات والملعب”.

وأضاف لاعب المصري: ” نحصل على وعود من مجلس الإدارة في كل مرة، لا يحدث أي شيء، والجميع يعرف ما هي مشاكل المصري ويجب أن يقف مجلس الإدارة بجانب اللاعبين أكثر من ذلك”.

الثقة تقل في مجلس الإدارة

وأكد عمرو مرعي على أن ثقة لاعبي المصري تقل في مجلس إدارة النادي، وهو التصريح الذي أدى إلى تغريمه مليون جنيه مصري.

وكان المصري البورسعيدي تفوق على نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-1 في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.