شعر جمهور نادي الهلال بالغضب مؤخرًا، وذلك بسبب الأداء الفني المتراجع للاعبي الفريق الكروي الأول خاصة في آخر مباراتين في دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

جماهير الزعيم انتقدت الثلاثي” المدرب الأرجنتيني رامون دياز واللاعب المالي موسى ماريجا والبرازيلي ماثيوس بيريرا”، بعد نهاية مرحلة دور المجموعات.

سبب انتقاد رامون دياز وماريجا وبيريرا

وعلى الرغم من تحقيق الزعيم لنتائج إيجابية في 12 مباراة من أصل 13 مع المدرب رامون دياز، لكن الجماهير طالبت عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدم التعجل بتجديد عقد رامون دياز للموسم المقبل.

وينتهي عقد دياز، في يونيو 2022، حيث يوجد بند، يسمح لمجلس إدارة الهلال، بالتجديد معه، لمدة موسم رياضي آخر.

ماذا طلب جمهور الهلال ؟

كذلك طالب جمهور الزعيم بضرورة البحث عن بديل لكل من ماثيوس بيريرا وموسى ماريجا بعد تراجع مستواهما مؤخرًا.

ولم يساهم ماريجا في أي هدف “تسجيل أو صناعة”، خلال المباريات الخمس الأخيرة.

يذكر أن الهلال كان تأهل أول مجموعته الأولى برصيد 13 نقطة، رغم خسارته من نادي الريان القطري في الجولة السادسة والأخيرة.