كشف نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، يوسف الثنيان، تفاصيل عدم مشاركته مع الزعيم بسبب مرض والدته.

يوسف الثنيان يروي قصة عدم مشاركته مع الهلال بسبب مرض والدته رحمها الله#ذات_يوسف_الثنيان@YousifAlthunian@SamiAlJaber pic.twitter.com/dvTHBdaEEb

— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 18, 2022

يوسف الثنيان يكشف التفاصيل:

وقال يوسف الثنيان خلال تصريحاته لبرنامج ذات مع سامي الجابر: “في نصف موسم 2002/ 2003، ابتعدت عن نادي الهلال، وكنت في حيرة من الاستمرار في صفوفه أو البقاء مع والدتي”.

وتابع النجم الهلالي تصريحاته قائلًا: “سافرت إلى والدتي في ألمانيا، وأجرت عملية زراعة كبد، وكان من المفترض أن الأمور انتهت، ولكنها سبحان الله عاشبت بعد ذلك 10 سنوات بصحة جيدة حتى جاء موعد وفاتها”.

سبب رفض زملاء الثنيان للعب في الحارة:

وفي السياق ذاته، أكد يوسف الثنيان أن زملاءه أثناء اللعب في الحارة كانوا يرفضون أن يشارك معهم، وذلك بسبب مراوغاته الكثيرة.

وأضاف: “كنت أريد أتمرن معهم في بداياتي وقالوا لي.. والله يا يوسف هذا ملعبنا ودافعين فيه وأنت أتيت الآن صعب تلعب، صدق ما كانوا يلعبوني يعرفوني مراوغ وقبل المغرب بربع ساعة يلعبوني وكانوا يشترطون أكون حارس وليس لاعب”.