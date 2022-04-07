يواصل نادي برشلونة الإسباني محاولاته لضم مهاجم بايرن ميونيخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عرض برشلونة لضم ليفاندوفسكي

ويسعى برشلونة للحصول على خدمات ليفاندوفسكي، في ظل صعوبة التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند، النرويجي إيرلينج هالاند، بسبب الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني.

وأشار برنامج “الشرينجويتو” الإسباني، إلى أن نادي برشلونة قدم عرضًا للبولندي ليفاندوفسكي بالحصول على راتب بقيمة 8 ملايين يورو صافية سنويًا، وبعقد يمتد لـ3 مواسم.

ولفت إلى أن المهاجم البولندي الذي يحصل مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ على 12 مليون يورو، أعجبه عرض برشلونة، ولكن هناك تحركات من إدارة العملاق البافاري لتجديد عقده.

عدم تجديد العقد مع بايرن ميونيخ

وينتهي تعاقد صاحب الـ33 عامًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، بنهاية الموسم المقبل، ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن، ما أثار الجدل بشأن احتمالية رحيله في الصيف المقبل.

ويُعد المهاجم البولندي من أبرز اللاعبين خلال الفترة الماضية، ويُقدم مستوى لافتًا مع بايرن ميونيخ الألماني، ليحطم رقم قياسي في دوري أبطال أوروبا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).