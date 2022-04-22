أوضح الخبير القانوني محمد الدويش تفصيلة قانونية تُعزز من موقف النصر ضد شكواه للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر السابق ولاعب الاتحاد الحالي.

وقال الدويش عبر حسابه في “تويتر” متحدثًا عن المادة رقم 43 من لائحة الاحتراف: “”كثر ذكر (الفترة المحمية) في قضية حمدالله، لا علاقة لها بالتحريض فهو يكون أثناء سريان العقد وقبل (الفترة الحرة)”.

وتابع الدويش: “الفترة المحمية حين يفسخ اللاعب عقده لسبب غير مشروع: هل يدفع الشرط الجزائي فقط أو يدفعه ويوقف؟”.

مقطع صوتي ورط حمدالله

وكان رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تداولوا مقطعًا صوتيًّا منسوبًا لمهاجم النصر السابق والاتحاد الحالي حمدالله مع حامد البلوي، حيث دار الحديث بينهما حول رغبة المهاجم المغربي في اللعب لناد آخر يرغبه، وهو ما يريده الطرف الآخر.

وفي نفس السياق، قال المستشار القانوني فهد بارباع في حديثه لـ برنامج “أكشن مع وليد”: “لا يحق لأي شخص نشر أي تسجيل صوتي إلا بأمر قانوني ويكون من النائب العام، هذا بالإضافة إلى أن نظام الجرائم المعلوماتية يعاقب كل من نشر هذا التسجيل وساهم في تداوله، ويحق للاعب المغربي وحامد البلوي رفع قضية للنشر بدون إذن قانوني حتى وإن كان التسجيل صحيحًا”.

وأضاف بارباع: “نشر أي تسجيل صوتي بدون إذن قانوني عقوبته كبيرة، ويحق لـ وزارة الرياضة التدخل ورفع قضية أيضًا لأن الموضوع يخص رياضيين”.