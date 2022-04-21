كشفت صحيفة The Times أن الولايات المتحدة متمثلة في البحرية الأمريكية استخدمت طائرات المراقبة البحرية الجديدة لتقديم بيانات استهداف دقيقة للقوات الأوكرانية لإغراق السفينة الروسية موسكوفا في البحر الأسود يوم 13 أبريل.

وزعمت أوكرانيا أنها أطلقت صاروخين من طراز نبتون على السفينة الحربية الروسية الملقبة بفخر الأسطول الروسي، وفي المقابل، ادعت روسيا أن سفينتها انفجرت بعد اندلاع حريق على متنها.

طائرة استطلاع تتعقب موسكوفا

وبحسب التقارير الحديثة، فإن طائرة استطلاع أمريكية من طراز P-8 Poseidon كانت تتعقب موسكوفا في الساعات التي سبقت تعرضها للهجوم قبل تزويد الجيش الأوكراني بموقعها.

وتلك الطائرة تتضمن أحدث معدات المراقبة التي يمكنها تتبع السفن السطحية والغواصات على مسافات تزيد عن 100 ميل، وقد أقلعت الطائرة من إيطاليا وبدأت في تحديد موقع الأسطول الروسي على البحر الأسود.

ومنذ العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا، رصدت مجموعة من منصات المراقبة والطائرات بدون طيار التابعة لحلف شمال الأطلسي التحركات الروسية على طول الحدود الأوكرانية وصولًا إلى البحر الأسود.

وفقًا للتايمز، غادرت الطائرة P-8 المحطة الجوية البحرية الأمريكية سيغونيلا في صقلية في 13 أبريل، قبل ساعات من الهجوم، ولكن قبل الوصول إلى ساحل البحر الأسود، أوقفت المحطة البحرية أجهزة التتبع الخاصة بها، لذلك لم يعد من الممكن متابعتها عبر الإنترنت، ثم تم إخفاء الطائرة لمدة ثلاث ساعات تقريبًا قبل أن تعود إلى منصتها.

الولايات المتحدة ترفض التعليق

ومع ذلك، رفضت البحرية الأمريكية التعليق حول التأكيد على ما إذا كانت قد ساعدت أوكرانيا في الهجوم من خلال تقديم بيانات استخباراتية سواء بالإيجاب أو النفي.

غرق موسكوفا

ويُذكر أن فخر الأسطول الروسي، موسكوفا، وهي عبارة عن منصة الرادار الرئيسية لأسطول البحر الأسود الروسي، والمجهزة بصواريخ أرض-جو إس -300 للحماية من الهجوم الجوي قد غرقت في 13 إبريل.