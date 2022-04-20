جاءت الموافقة الكريمة على تقديم إجازة عيد الفطر المُبارك بناءً على ما رفعه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ لتؤكد أن القيادة دائمًا تقف في صف المواطن وقريبة كل القرب من تطلعاتهم ورغباتهم، انطلاقًا من عظيم اهتمامها وكريم رعايتها.

قرب القيادة من المواطن:

واعتاد المواطنون والمواطنات في المملكة، دائمًا على قرب القيادة منهم وتقديرها لظروفهم وتلمسها لاحتياجاتهم، حيث تأتي الموافقة على تقديم إجازة عيد الفطر المبارك للطلاب والطالبات امتدادًا لذلك الاهتمام وتلكم الرعاية.

توجيه الملك سلمان:

ووجّه الملك سلمان بتعديل بداية الإجازة لجميع الطلاب والطالبات لتكون ابتداءً من نهاية دوام يوم الخميس 20/ 9/ 1443هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 21/ 4/ 2022م.

تيسير على الطلاب والطالبات:

وجاء ذلك حرصًا من خادم الحرمين الشريفين على التيسير على أبنائه وبناته الطلاب والطالبات؛ وحيث إن إجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام للمرحلتين الجامعية والتعليم العام تبدأ وفقًا للتقويم الدراسي من نهاية دوام يوم الاثنين 24/ 9/ 1443هـ الموافق 25/ 4/ 2022م؛ وبناءً على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء.