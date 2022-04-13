قدّم متعهدو التغذية المرخصون ما يقارب مليون وثلاث مئة ألف وجبة إفطار للصائمين في المسجد النبوي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان, بإشراف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف.

جهود مستمرة:

ويكرّس منسوبو مختلف الجهات المعنية والمتطوعون جهودهم لتنظيم دخول وخروج المصلين عبر أبواب المسجد النبوي والساحات, وانسيابية الحركة عبر المسارات الرئيسة والفرعية داخل المسجد, وفي الروضة الشريفة, ومتابعة تقديم خدمات الإفطار, وتنفيذ أعمال النظافة ورفع السفر في مدة وجيزة.

ووزّعت خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان المبارك أكثر من 1,258 مليون عبوة ماء زمزم على الزائرين والمصلين, إضافة إلى 14 ألف حافظة ماء زمزم يتم تعبئتها ثلاث مرات يومياً، وتوزيعها في أرجاء المسجد, ضمن خدمات توفير خدمة سقيا زمزم للصائمين وبشكل كاف, وترفع مع بدء الإمساك فجراً.

جولات نظافة:

ونفّذت وكالة شؤون المسجد النبوي خلال الأيام العشرة الأولى من شهر رمضان 510 جولات لتنظيف وتعقيم المسجد قبل وبعد كل صلاة, ضمن برنامج عمل متقن يُعنى بالمحافظة على نظافة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيما بلغ إجمالي عمليات التبخير اليومية 220 جولة تبخير تتم بشكل يومي قبل وبعد الصلوات يتولاها فريق مختص, باستخدام أجود أنواع العود الفاخر.

وكان أكثر من 6 ملايين مصلٍ أدوا الصلوات في المسجد النبوي خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر الفضيل, ضمن إحصائية تشمل الصلوات الخمس وصلاة القيام, إضافة إلى أكثر من 298 ألف مصلٍ أدوا الصلاة في الروضة الشريفة بعد التحقق من مواعيد الحجز المتاحة عبر التطبيقات المعتمدة في أجواء روحانية, وخدمات ميسّرة, تشرف عليها وكالة شؤون المسجد النبوي, والجهات الأمنية والصحية والتطوّعية المساندة.