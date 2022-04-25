كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد”، أن نسبة الجامعات الحكومية التي اعتُمدت اعتماداً مؤسسياً من الهيئة بلغت 100%، ونسبة الجامعات والكليات الأهلية التي اعتُمدت حتى الآن هي 71%، ويأتي ذلك بالشراكة والتكامل مع وزارة التعليم والجامعات السعودية، في سبيل تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية لاعتماد جميع مؤسسات وبرامج التعليم العالي بحلول عام 2025م.

وتفاعلت الجامعات والكليات الحكومية والأهلية للحصول على الاعتماد البرامجي من خلال إعداد خطط تنفيذية لاعتماد جميع برامجها قبل نهاية عام 2025م، حيث إن ما نسبته 31% من البرامج معتمد أو تحت الإجراء للاعتماد.

ووفقاً للإحصائية الصادرة من الهيئة على مدى 11 عاماً من بدء العمل في مسيرة الاتفاقيات البرامجية لمؤسسات التعليم العالي في المملكة منذ عام 2011م؛ فقد بلغ عدد الاتفاقيات الجديدة للبرامج الأكاديمية في المؤسسات التعليمية خلال العام من 2011م – 2020م (361) اتفاقية،

فيما بلغ عدد الاتفاقيات التي تمت من بداية 2021 والربع الأول من عام 2022م (683) برنامجًا أكاديميًا، بنسبة ارتفاع عن معدل الاتفاقيات السنوي 1,792%، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 18 ضعفًا مقارنة بمتوسط عدد الاتفاقيات السنوية خلال الأعوام الماضية.

قفزة في اتفاقيات الاعتماد البرامجي

وفيما يخص الاعتماد البرامجي في مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة من 2011م – 2020م؛ اعتُمد (158) برنامجاً أكاديمياً، أما من بداية 2021م والربع الأول من 2022م فقد اعتُمد (178) برنامجاً أكاديمياً بنسبة ارتفاع 1,027% عن المعدل السنوي، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 10 أضعاف مقارنة بمتوسط عدد الاتفاقيات السنوية خلال الأعوام الماضية.

كما بلغ عدد قرارات الاعتماد المؤسسي في مؤسسات التعليم العالي التي صدرت خلال الفترة 2011م – 2020م (33) قراراً، ومن بداية 2021م والربع الأول من 2022م أُصدر (22) قرار اعتماد لمؤسسة تعليمية.

وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز “اعتماد” التابع لها، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية لدراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة لكل أوجه النشاط العلمية والإدارية والخدمية وغيرها لتحديد مستويات الجودة لديها استنادًا لمعايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، وخضوعها -أيضًا- لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقاً لمعايير المركز، كما يتعين قبل البدء في العمليات المشار إليها أعلاه أن يثبت للمركز استيفاء المؤسسة التعليمية لمتطلبات محددة تتعلق بالعناصر الرئيسة في معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى استيفاء المؤسسة التعليمية للمسوغات النظامية لممارسة عملها.

ويعد مركز “اعتماد” أحد المراكز التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ويهدف إلى الإسهام في تعزيز الجودة والتميّز في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها من خلال عمليات التقويم والاعتماد الأكاديمي.

