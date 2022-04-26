أجرى اليوناني مارينوس أوزونيدس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مرانه الرئيسي، مساء الاثنين، استعدادًا لمباراته ضد السد القطري.

مارينوس يركز على التدريبات التكتيكية:

وانطلقت التدريبات الجماعية بتمارين بدنية متنوعة تحت إشراف مدرب اللياقة نيكولاس جياغكو، قبل أن يفرض مارينوس تمارين تكتيكية عبر عدة محطات، ومناورة عمد من خلالها على تطبيق الإستراتيجية التي سيخوض بها اللقاء.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في مواصلة مشواره في دوري أبطال آسيا 2022، وتجاوز عقبة السد القطري، لخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في أولى مشاركاته بالمسابقة القارية.

الفيصلي يواجه السد:

ومن المقرر أن يلعب الفيصلي ضد السد القطري، مساء يوم الأربعاء المقبل، في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

ورفع عنابي سدير رصيده إلى 9 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، وبفارق نقطة عن ناساف الأوزبكي الوصيف، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري الترتيب برصيد 4 نقاط.