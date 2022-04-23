أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05/ 04/ 1444هـ الموافق 30/ 10/ 2022م.
معاش الضمان لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد:
وأوضحت الوزارة بأن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور.
كما تؤكد الوزارة على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي المطور، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مضللة للمستفيدين.
انا استفدت من الضمان الاجتماعي المطور اربع دفعات و الدفعه الخامسه غير مؤهل والسبب تشير السجلات الي زيادة دخل التابعين ولايوجد دخل شهري لنا جميعا الا دخل حساب المواطن فقط وانا موظف مفصول من العمل بلا راتب واعترضت على حالة الاهليه وارفقت قرار الفصل وإنهاء الخدمه منذ سنتين مفصول و ردوا عليه نعتذر عن قبول طلبك لعدم مطابقة شروط الضمان الاجتماعي المطور وانسحبت وقدمت من جديد اسئل الله العظيم ان يرزقنا وإياكم من واسع فضله إن شاء الله ادعوا لي انهم يقبلوني عسى الله يوفقكم ويسعدكم جميعا ويقبلنا وإياكم ويرحم امواتنا واموات المسلمين جميع