أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين المسجلين في برنامج الضمان الاجتماعي السابق حتى تاريخ 05/ 04/ 1444هـ الموافق 30/ 10/ 2022م.

معاش الضمان لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد:

وأوضحت الوزارة بأن معاش الضمان الاجتماعي لن يتوقف أو ينقص لأي مستفيد سابق تثبت حاجته خلال هذه الفترة أو بعد الانتقال للنظام المطور.

كما تؤكد الوزارة على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية للوزارة في الحصول على معلومات الضمان الاجتماعي المطور، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية في حق كل من يقدم معلومات مضللة للمستفيدين.